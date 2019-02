Di che colore sarà domani? I lividi e il lato B di Lindsey Vonn e Laurenne Ross

Entrambe vittime di una caduta nel Super G di martedì, le due sciatrici americane ironizzano sui rispettivi infortuni. Lindsey Vonn scherza sue dopo la caduta dolorosa nelai Mondiali di sci in Svezia, la campionessa americana mostra ai suoi fan preoccupati le. '''' aveva scrittosu Twitter subito dopo la caduta nel SuperG di martedì. La fuoriclasse americana si era ritrovata tra gli sci un paletto ed è finita verso le protezioni. Anche se aveva annunciato il ritiro dalle competizioni alla fine della gara, si è alzata ed è scesa verso il traguardo senza apparenti danni fisici, accompagnata dall'applauso entusiasta del pubblico.

Lindsey non ha perso il buonumore e sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae con il volto pieno di lividi, accanto alla natica destra messa in bella mostra dalla compagna di squadra Laurenne Ross, anch'essa vittima di una caduta nella gara d'apertura di martedì : ''Le conseguenze del nostro incidente di ieri. Non vedo l'ora di vedere di che colore si trasformano domani''. Insomma, dopo le lacrime per la delusione di martedì, un sorriso ben augurante per l'attesa gara regina di domenica.