Ma perchè la vestite così? Gli abiti di Virginia Raffaele a Sanremo 2019

Siamo arrivati alla 69esima edizione di Sanremo e ogni sera c'è attesa per gli artisti e le loro canzoni, attesa per gli ospiti e anche per gli abiti che indossa Virginia Raffaele, conduttrice dell’edizione 2019. Ma subito dopo l'ingresso in scena didurante la seconda serata delsi è scatenata la rivolta dei telespettatori. Sui social in tanti hanno criticato la scelta del look fatta per i due conduttori al fianco del direttore artistico, entrambi vestiti di nero "", si sono lamentati su. Le attenzioni si sono concentrate sull'abbigliamento della Raffaele, considerato dai telespettatori fin troppo castigato per una serata di gala come quella di Sanremo 2019.