Il Volo, come si sono conosciuti, Sanremo 2019 : il trio risponde alle domande di Google

Come si sono conosciuti? Hanno studiato canto? Come hanno raggiunto il successo? I componenti del trio Il Volo,, rispondono alle domande più cliccate dagli utenti del web. In gara a Sanremo 2019 con il pezzo "", il trio ai microfoni di Fanpage.it racconta la propria esperienza al Festival, un grande ritorno sul palco dell'Ariston per celebrare i 10 anni di carriera: "". Sul singolo 'Grande amore' spiegano "".

Raccontano poi come si sono conosciuti e la loro crescita musicale: "Abbiamo vissuto varie fasi: prima bambini prodigio a 14 anni, poi da ragazzi nel 2015 a Sanremo con 'Grande Amore' e adesso piano piano diventiamo uomini". Il trio parla anche nuovo album intitolato "Musica", l'album che dà il via alla celebrazione per i 10 anni di carriera, una celebrazione di due anni fatti di musica e di tour "Si tratta di un album che rispecchia le nostre tre personalità che sono molto differenti".