Tubino nero e gonna inguinale! A Sanremo 2019 Anna Tatangelo è la più sexy

In gara al 69° Festival di Sanremo 2019 Anna Tatangelo canta "Le nostre anime di notte". La più sexy di Sanremo 2019 è sicuramente Anna Tatangelo, Gigi d'Alessio ieri sera durante la prima puntata della kermesse ha scritto sui social un messaggio di incitamento: "Ormai sei una veterana… ma Sanremo è sempre Sanremo...Sii te stessa e goditi tutte le emozioni che solo quel palco sa dare, andrai alla grande! In bocca al lupo, amore mio".

Tra Anna Tatangelo e Gigi d'Alessio è tornato il sereno come ai tempi d'oro... la cantante replica : "Amore, che bel pensiero. Sono emozionatissima, il mio pensiero va a te e al nostro cucciolo. Siete qui con me... Le nostre anime di notte racconta di due persone che dopo un periodo di condivisione si sono allontanate e condividono ancora un sentimento", ha detto la 32enne di Sora. La canzone con cui si presenta in gara a Sanremo 2019 è Le nostre anime di notte, che mostra una Tatangelo inedita per quanto intima. Nella quarta serata, dedicata ai duetti, la canta in coppia con Syria. Il brano anticipa il suo settimo album, La fortuna sia con te, in uscita l’8 febbraio.