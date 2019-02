Tutti morti sul colpo! Terribile incidente, cinque bimbi scaraventati fuori dall'auto

L'incidente ha uccisomentre i loro genitori sono sopravvissuti, secondo la polizia i bambini, di età compresa tra i 5 i 15 anni, non indossavano le cinture di sicurezza. L'auto stava viaggiando lungo una strada innevata del, negli Stati Uniti, che era stata colpita dal vortice polare con una temperatura di - 40C°. Le cinture di sicurezze avrebbero salvato la vita ai loro genitori,, 32 anni, e, 23 anni, rimasti feriti non gravemente. Stando alla ricostruzione della polizia, la donna avrebbe perso il controllo dell'auto di famiglia, una Chrysler Pacifica, che ha colpito diversi alberi prima di fermarsi in un campo.

I piccoli Paris Dixon, 4 anni, Rickelle Ricks, 6, London Dixon, 8, Zion Beard, 14, e Damari Herald, 15, sarebbero volati fuori dall'auto e dichiarati morti sul posto. Il capitano della polizia, Danielle Pickett, ha dichiarato: "Ogni collisione in cui perdiamo la vita è una tragedia. E dove i bambini sono coinvolti, lo è ancora di più". È emerso anche che c'era una sola fila di sedili posteriori nel veicolo con cinghie per tre persone.