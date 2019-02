Una coltellata al cuore! Marisa Sartori uccisa dall'ex marito

A distanza di due settimane dal terribile delitto diavvenuto tra Gorlago ed Erbusco. un uomo ha ucciso la ex moglie, una ragazza di 25 anni, l'ha aspettata in garage e poi l'ha. La parrucchieraè stata uccisa e sua sorella è rimasta gravemente ferita a Curno - in provincia di Bergamo - l'omicida sarebbe l'ex compagno della giovane,, di 35 anni, un tunisino già fermato dai carabinieri. Il matrimonio era naufragato da tempo e i rapporti tra i due erano tesi, tanto che uno zio della vittima ha parlato di "", infatti la vittima aveva già denunciato l'ex marito, che l'avrebbe ripetutamente minacciata.

Dai primi accertamenti sembra che la donna sia stata uccisa con una coltellata al cuore. L'uomo l'avrebbe aspettata sotto casa, nel garage, per poi colpirla a morte. Il 35enne ha sferrato un fendente al cuore di Marisa, dopodiché con un altro colpo ha ferito gravemente la sorella. L'uomo non accettava la fine della relazione con la donna. Secondo quanto riferito da un parente della giovane donna uccisa «Arjoun l'aveva minacciata più volte e lei l'aveva denunciato. Sapevo che sarebbe finita così». Dopo l'aggressione l'assassino ha atteso sul posto l'arrivo delle forze dell'ordine.