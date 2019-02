Fermi in auto da 22 ore! Valanga travolge l'Autobrennero

Strade bloccate dai mezzi pesanti, automobili ferme al gelo da ore, l’autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord traper mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio strade ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi bloccati. Duesono cadute in mattinata in Alto Adige. Una in Val Sarentino e l'altra in Valdurna. Non risultano al momento mezzi o persone coinvolti, ma sono state chiuse rispettivamente la statale della Val Sarentino tra Riobianco e Poennes e la provinciale a Valdurna.. Valanghe, frane, code chilemetriche sulle autostrade del Nord, Tir e automobilisti bloccati dalla neve.nei pressi del confine di stato. Non vi sono feriti. La slavina si è staccata da un pendio che sovrasta l'A22 al chilometro 5. In quel tratto l'autostrada è attualmente chiusa in entrambe le direzioni.

In tutta Italia, fino a domenica, è previsto un ulteriore peggioramento con piogge intense (in alcune regioni alluvionali), nevicate record sulle Alpi (settori Centro-Orientali) e venti fino a 80-90 km/h. A Roma si prevede per sabato addirittura un nubifragio. La Protezione civile del Lazio ha infatti diramato una allerta meteo dalle prime ore di sabato mattina e per le successive 24 ore. Ecco le le notizie dell'ultima ora sul maltempo in tutta Italia e gli aggiornamenti in tempo reale.

I vigili del fuoco stanno intervenendo lungo la strada regionale 203 in località Vries di Agordo per la caduta di un grosso masso di circa quattro metri cubi, che ha schiacciato un'auto parcheggiata in prossima della strada e sfiorato delle abitazioni. La sala emergenze insediata in Prefettura ha disposto l'evacuazione delle abitazioni a rischio. Sul posto oltre i vigili del fuoco il personale di Veneto Strade e i carabinieri. Nella zona vi sono state forti nevicate e piovaschi nelle ultime ore.