Una semplice ecografia le avrebbe salvato la vita! Anna in grembo aveva un feto senza vita

La 36enne Anna Siena è morta dopo essere stata mandata a casa dai medici e aver tentato inutilmente una seconda corsa al pronto soccorso - «», ma la giovane donnaè morta lo scorso 18 gennaio nell'ospedale Vecchio Pellegrini didove era stata dimessa per una lombosciatalgia tre giorni prima. Ad accertarlo è stata l', la donna ha vissuto un vero e proprio calvario prima di morire - prese degli analgesici prescritti dai medici che le attenuarono i dolori all'addome, dolori che però si sono ripresentati ancora più forti alcuni giorni dopo costringendo la famiglia a riportarla urgentemente in ospedale dove poi è

La gravidanza anomala non era stata diagnosticata, adesso i familiari della donna hanno sporto denuncia spiegando che in ospedale non era emerso nulla di preoccupante e che dai medici le era stato solo raccomandato di eseguire un'ecografia : «Sarebbe bastata una ecografia e la ragazza si sarebbe potuta salvare, attraverso un intervento chirurgico». Con queste poche parole gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, commentano i primi risultati dell'esame autoptico eseguito sul cadavere. Anna doveva sposarsi in estate - i due medici che l'hanno visitata sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo.