Sono vivo... Padre Pio mi ha fatto la grazia! Il Funerale di Mario è pronto ma lui si risveglia

Protagonista dell' incredibile vicenda un 74enne di Montecalvo Irpino, orapresso la Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, per l'uomo era stato chiamato anche il prete per l'estrema unzione. Tutti pensavano che fosse, invece improvvisamentesi è risvegliato da morte certa dopo esser stato riportato a casa dall'ospedale di Ariano Irpino, dove era stato trasportato per un malore avvertito mentre faceva la spesa e dove i medici avevano detto ai familiari che non ci sarebbe stato più nulla da fare. Per il 74enne erano già stati chiamati ilper i preparativi del suo funerale.

L’anziano debole ma vivo racconta : “Padre Pio mi ha fatto la grazia. È stata la fede ad avermi salvato”. Il pensionato ha riaperto gli occhi e ora si trova su un letto dell'ospedale di San Giovanni Rotondo per accertamenti. In molti credono in un miracolo di San Pio, lo ha detto anche lui a tv 696 Otto Channel : “Credo che San Pio mi ha fatto questa grazia. Sono credente, sereno e accetto le sofferenze”.