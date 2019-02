Kate Middleton ricicla gli orecchini di Lady Diana... Intanto si pensa alla gravidanza

Kate Middleton vuole il quarto figlio entro il 2020 e spera sia un'altra femmina. Dunque presto potrebbe arrivare l'annuncio della gravidanza. Intanto all’inaugurazione del V&A Museum in Scozia, Kate ha sfoggiato la stessa redingote di Alexander McQueen che avevamo già visto ben sette anni fa. Il look diè sempre impeccabile, la duchessa di Cambridge è stata perfetta durante la visita a Dundee, in, per l’inaugurazione del Victoria & Albert Museum, dove ha indossato un cappottino tartan per rendere omaggio al popolo scozzese che ha avuto modo di indossare già in altre occasioni, ma abbinato con accessori diversi.

Molti però hanno notato un altro dettaglio della Middleton ... gli orecchini.La moglie del Principe William adora quegli orecchini, sono in pendant con l’anello di fidanzamento e soprattutto appartenevano a Lady Diana, anzi pare fossero tra i suoi preferiti... una duchessa super organizzata che ha fatto del riciclo un’arte sopraffina, diventandone maestra. Intanto fonti vicine a Palazzo hanno rivelato al magazine New Idea la ferma volontà di Kate, appoggiata dal marito William, di avere presto un altro bebè. Lady Middleton “ha visto il legame speciale che si è creato tra George e Charlotte e pensa che sarebbe fantastico se Louis avesse una sorellina vicina alla sua età”. Dunque, la Duchessa spera di avere un’altra femminuccia, così la sua famiglia sarebbe perfetta.