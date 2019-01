Il sacrificio per Marco Bocci! Ecco a cosa ha rinunciato Laura Chiatti

L'attrice parla della malattia del marito Marco Bocci. Laura Chiatti e Marco Bocci hanno dovuto rivedere le proprie priorità nel 2018 e come racconta l’attrice in una intervista a Grazia, è contenta che sia arrivato il 2019. La scorsa primavera l’attore è stato colpito da un herpes che si è esteso al cervello ed è stato ricoverato d’urgenza. La moglie è stata accanto a Bocci giorno e notte, rinunciando pure ad un importante progetto lavorativo. Tante le difficoltà affrontate insieme a causa della malattia del marito, così come le rinunce per stare vicino a lui e alla propria famiglia di origine.

“Gli ho detto ‘Ti prometto che tutte le notti sarò qui’. Dovevo girare un film, e nonostante Marco mi dicesse di non rinunciare, ho deciso di annullarlo. Non me la sentivo, volevo stare con mio marito” ha confessato Laura Chiatti ... “Quel giorno, tornando a casa, su Explora mi è comparsa una frase di Ayrton Senna: ‘Non esiste curva che non si possa superare’. Una specie di frase mistica per me. Gliel’ho scritta sull’armadietto dell’ospedale”. Qualche mese fa la Chiatti è voluta stare anche vicino alla madre e nonostante avesse un film da portare a termine, è riuscita a vederla e farle compagnia in ospedale.

Purtroppo Laura Chiatti e Marco Bocci non si sono ancora ripresi dal brutto periodo tanto che la bella 36enne ha rivelato di avere problemi a gestire l’ansia: “A conclusione di quest’anno complicato mi è venuta un’ansia che prima non avevo, mentre in passato ho eseguito sei volte la manovra sui miei figli che stavano per soffocare. È bello non aver paura della morte. Voglio scrollarmi di dosso questa paura al più presto”