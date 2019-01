I figli sono sempre i benvenuti! Ambra Angiolini è incinta di Massimiliano Allegri?

La rivista diretta da Alfonso Signorini pubblica un servizio fotografico in cui Ambra, a spasso insieme al compagno, si tocca il pancino... Prosegue a gonfie vele la relazione tra. Da sempre riservatissimi, giusto qualche tempo fa l’attrice edsi era sbottonata per la prima volta usando queste dolci parole per descrivere l’amore per il mister e il rapporto che le ha fatto tornare il sorriso: “”.

La coppia è molto discreta e si tiene il più possibile alla larga da gossip e paparazzi ma le voci circolano in continuazione. Come quella che li vorrebbe presto marito e moglie. Poche settimane fa si era parlato addirittura di un matrimonio già celebrato in gran segreto, visto che erano stati avvistati con la fede al dito. Gli ultimi rumor, invece, sostengono che le nozze siano in programma a inizio estate prossima.

L'attrice 41enne e il mister 51enne starebbero finendo di arredare il nido d’amore a Milano in vista dei fiori d’arancio, scrive il settimanale Chi. Ma la rivista diretta da Alfonso Signorini lancia anche un’altra “bomba”: Ambra potrebbe essere incinta di Allegri...un servizio fotografico mostra l’attrice, a spasso insieme al compagno, che si tocca il pancino, nascosto sotto una giacca piuttosto larga: “I figli sono sempre i benvenuti”, aveva affermato la già mamma di Jolanda e Leonardo, avuti dall’ex Francesco Renga.