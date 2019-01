Che spettacolo indecente! Lo scontro tra Armando e Noel a Uomini e Donne

Armando e Noel si confrontano in modo abbastanza forte. I due riescono a creare il caos all’interno del programma, tra urla e offese. Raramente abbiamo assistito a puntate pacate di, tuttavia i picchi di trash toccati connell’appuntamento col trono over dell'ultima puntata ci sembrano francamente troppo elevati.Lahanno infatti avuto un durissimo scontro verbale in cui non sono mancate urla in studio, offese reciproche e dichiarazioni al limite della minaccia.

Gli spettatori, evidentemente stanchi di un teatrino così poco educativo, hanno lanciato un appello forte e chiaro diretto a Maria De Filippi, rea di non intervenire veramente quando lo spettacolo tra i protagonisti del dating show diventa troppo esagerato: “Maria, fai qualcosa! Che spettacolo indecente...!!! Mandali via entrambi!!! Non ci interessano queste persone indegne...!!”. “Il modo che hanno di discutere fa intendere che la relazione tra loro c’è”, afferma Gianni Sperti. Non solo, l’opinionista è convinto che Noel stia mentendo su alcuni dettagli. Secondo i telespettatori la De Filippi avrebbe dovuto fermare in tempo la scenata messa in atto da Armando e Noel.