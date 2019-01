È una vergogna! Omicidio Marco Vannini, per Ciontoli pena ridotta da 14 a 5 anni

Ilera stato condannato a 14 anni in primo grado, tre anni ciascuno agli altri membri della famiglia. Nel processo sulla morte di, 20enne di Cerveteri ucciso il 18 maggio del 2015 mentre era aa casa della fidanzata, i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hannoda 14 a 5 anni per, e confermato la pena di 3 anni ciascuno per il resto della famiglia con l'accusa di omicidio colposo. Dopo la lettura della sentenza, amici e familiari di Vannini hanno espresso la propria rabbia, urlando «». Il ragazzo fu ucciso da un colpo di pistola sparato da Ciontoli, militare di carriera e padre di Martina, fidanzata del giovane.

”Giustizia per Marco Vannini”, la petizione su change.org – Oltre 20.000 uniti ai genitori di Marco per chiedere giustizia : "Ho seguito il caso Marco Vannini ed è vergognosa la sentenza emessa contro la famiglia Ciontoli che è responsabile della sua morte. Chiedo in nome del popolo italiano e di tutte le mamma italiane che il caso venga riesaminato e ai colpevoli data la giusta punizione. Il messaggio che arriva ai giovani da questa sentenza è deleterio e uno stato non può essere complice di un omicidio ".

A processo il padre Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina militare, la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico. Antonio Ciontoli in primo grado fu condannato a 14 anni per omicidio volontario mentre il resto della famiglia a tre per omicidio colposo, condanna per loro confermata in appello. Il Pg Vincenzo Saveriano aveva chiesto la condanna per tutti a 14 anni. Saveriano aveva avanzato la conferma dell'assoluzione di Viola Giorgini, fidanzata da Federico Ciontoli.

Nel 2015 Marco Vannini si trovava in casa della fidanzata - era in un bagno nella vasca - Antonio Ciontoli entrò per prendere un'arma da una scarpiera. Secondo le testimonianze, partì un colpo che ferì gravemente il ragazzo. Ma secondo l'accusa, sarebbe partito un ritardo consapevole nei soccorsi, sopratutto questo provocò la morte del giovane