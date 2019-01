La Corte Strasburgo chiede di assistere la Sea Watch

La Corte di Strasburgo ha chiesto all' Italia di "" per assicurare alle persone a bordo della" per i minori non accompagnati. A renderlo noto è stata la stessa Corte, che non ha però accolto la richiesta dei rappresentanti della Sea Watch di ordinare all'Italia lo

"Sbarco degli immigrati? Solo se prenderanno la via dell'Olanda, che ha assegnato la bandiera alla Sea Watch, o della Germania, paese della Ong. In Italia abbiamo già accolto, e speso, anche troppo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ribadendo la linea dell'esecutivo sul caso della Sea Watch, la nave con 47 migranti a bordo a cui non è concesso di sbarcare a Siracusa. La Corte europea dei diritti umani ha ricevuto le informazioni inviate dal governo italiano sulla vicenda Sea Watch e sta facendo le sue valutazioni per decidere sul caso. L'ong tedesca Sea Watch ha deciso di rivolgersi alla Corte europea dei Diritti umani (CEDU) perché valuti se "il governo italiano, impedendo lo sbarco stia violando i diritti fondamentali delle persone soccorse". Lo rende noto la stessa ong con un lungo comunicato diffuso su Twitter.