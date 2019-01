Con 5 euro farò la turista per sempre! Gratta e vinci da oltre 1.5 milioni di euro

A Foligno è stata realizzata una vincita da 1 milione 756 mila euro con il biglietto. La dea bendata è arrivata a, dove è stata realizzata una vincita dacon il biglietto “”. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita “”, in Piazzale Unità d’Italia : “”, ha commentato Paola Tortorelli, una deidel Buffet Stazione, che aggiunge : “”.

Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per 526 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale. “Il vincitore potrebbe essere chiunque: un pendolare, un turista, un militare che passa di qui per i concorsi dell’Esercito... Non ci ha ancora contattato nessuno e speriamo che la vincita sia andata a qualcuno che ha bisogno”.