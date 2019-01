Troppi ritocchini! Che fine ha fatto Raffaella Fico?

Bellissima come sempre la famosa ex di Balotelli ha pubblicato suuno scatto per augurare il "" i propri fan, uno scatto in primo piano, che però ha attirato le critiche dei, convinti che la showgirl napoletana abbia esagerato con i. Poco attiva sui social e ormai quasi assente sul piccolo schermo... ma che fine ha fatto? L’ex di Mario Balotelli non sembra più cercare i riflettori del mondo dello spettacolo come un tempo ma si dedica alla suae al suo nuovo compagno, l’imprenditore. La bellissima partenopea, diventata famosa dopo aver partecipato '', ha messo da parte per qualche tempo il piccolo schermo per dedicarsi alla sua famiglia - mamma di Pia, avuta sei anni fa dal calciatore, è oggi legata all'imprenditore Alessandro Moggi.

Dopo diversi giorni di silenzio, la showgirl e modella italiana 31enne è tornata a salutare i suoi fan pubblicando una foto che la ritrae in primissimo piano, ma non tutti hanno apprezzato lo scatto. In particolare, alcuni utenti hanno notato un particolare nel suo volto che sarebbe diverso a qualche tempo fa. La bocca appare più gonfia! Che Raffaella abbia fatto qualche piccolo intervento estetico? Ma c’è anche chi si lancia in una accorata difesa di della bella napoletana: “Raffaella rifatta?! La conosco e vi posso garantire che non c’è ragazza più semplice. Accettate la realtà: è bella”.