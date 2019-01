Troppe coicidenze! Sanremo 2019 e il conflitto di interessi di Claudio Baglioni

Tutto è partito da un articolo pubblicato dal giornalista Michele Monina su, che sollevava dei dubbi sul legame tra Claudio Baglioni –– e Ferdinando Salzano, A.D. diLe parole del giornalista sono hanno suscitato l'interesse di Striscia la Notizia ... se ne è occupato il simpatico Pinuccio. A Striscia la notizia e del conflitto di interessi che Claudio Baglioni potrebbe avere come direttore artistico dello show: "". Michele Monina, giornalista de Linkiesta dichiara: "".

Claudio Baglioni infatti è legato alla Friends & Partners (F&P) di Ferdinando Salzano e questa, a sua volta, collabora con una serie di cantanti selezionati al Festival (Paola Turci, Il Volo, Nek, Achille Lauro, Renga e Nino D’Angelo). Da poco, inoltre, l’agenzia di Salzano è stata acquisita in parte dalla Cts, una multinazionale, che ha acquisito la Vivo Concerti e la Magellano Concerti. Di queste fanno parte altri concorrenti di Sanremo: Irama, Ultimo, Federica Carta, Shade ed Ex Otago.

L’inviato racconta: "L’anno scorso tra gli invitati al matrimonio di Salzano c’erano tanti cantanti. Sembrava quasi una preselezione per il Festival, perché chi ha cantato alla cerimonia, ora è a Sanremo". Alla festa, inoltre, era presente anche Baglioni. In chiusura di servizio, Pinuccio rivela: "La Rai ha un ufficio che fa i contratti per gli artisti. E chi ci lavora? La mamma di una collaboratrice di Salzano". L’inviato di Striscia allora domanda: "Chiediamo alla Rai se è opportuno scegliere un direttore artistico legato a un’agenzia che rappresenta e collabora con tanti cantanti che poi si ritrovano al Festival, ricordando pure che tra Baglioni e Salzano c’è evidentemente un’amicizia". Qui potete rivedere l'intero servizio di Striscia la Notizia.