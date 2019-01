Dai il c**o un poco a tutti! John Vitale squalificato per la frase su Barbara D'Urso?

La prossima puntata dell‘si preannuncia movimentata soprattutto per un concorrente: stiamo parlando di John Vitale. Giovedì 31 ne succederanno certamente delle belle nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi 8 2019... Alvininfatti, ha annunciato nelche uno degli aspirantipotrebbe seriamente rischiare la squalifica per dichiarazioni o gesti precedenti allo sbarco in. L’ipotesi più accreditata al momento riguarda, lo spogliarellista 33enne che un anno fa inveì pubblicamente sucontro: "" aveva scritto.

Lo scheletro è stato tirato fuori dall’armadio dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. E’ auspicabile che la produzione del reality metta ora al corrente Vitale di ciò che sta succedendo in Italia e gli dia la possibilità di difendersi e di chiedere scusa. Verrà punito davvero?