5000 euro al mese per fare la cafona! L'ex tronista di Uomini e Donne contro Tina Cipollari

Ancora tensione a distanza tra Tina Cipollari e l'ex tronista di Uomini e Donne, Rossella Intellicato. Tra le numerose accusatrici diper il suo ruolo a, annoveriamoche, in effetti, non è propriamente una novella del dating show di Canale 5.A casa con l’influenza la personal shopper ha espresso sucritiche feroci contro l’opinionista vamp definendola senza mezzi termini “” per la terminologia utilizzata e il modo di rapportarsi a dame e cavalieri.

Poi la stoccata finale, ovviamente sempre nelle sue IG Stories: “A 5mila euro al mese fa sempre un grandissimo show”. Rossella Intellicato ha partecipato al trono classico, la sua avventura terminò a causa delle continue liti con Tina Cipollari… Io seguo questo programma, quando mi capita, perché comunque mi piace. Conosco la gente che ci lavora dietro, ci sono stata e quindi mi piace. Però, quando inquadrano questa persona, proprio mamma mia, io veramente non lo capisco. Come è possibile un livello di maleducazione così esagerato. Specialmente da parte di una signora che dovrebbe essere lì a fare le parti di una mamma o di una zia.