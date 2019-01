Trottolino amoroso mi fa ridere! Ornella Vanoni attacca Amedeo Minghi

La giurata e coach dello show ha criticato senza mezzi termini il noto brano ‘’ cantato da Minghi in coppia con Annalisa Minetti, concorrente in gara. La seconda puntata diè stata decisamente più dinamica della prima grazie ad un acceso scontro trasul celebre brano ‘’.Annalisa Minetti, concorrente del talent di Rai 1 con, ha avuto l’onore di duettare con Minghi e se sulla performance canora la giuria non ha avuto granché da dire, è stato proprio il brano scelto – un grandissimo successo di Sanremo 1990 – a scatenare una bufera in studio e rispolverare vecchi rancori.

La Vanoni spara a zero sul collega: “Ma che cos’è questa cosa di trottolino amoroso? Ma chi chiama la propria donna trottolino amoroso. È una canzone per bambini. Trottolino amoroso mi fa ridere, a me non piace”. Sui social, lo slogan ‘Siamo tutti Trottolino amoroso’ è diventato virale e Minghi è entrato nelle tendenze Twitter grazie alla solidarietà dimostratagli dal popolo del web. Intanto Amedeo su Facebook gongola per l’incredibile appoggio ricevuto... “Mah veramente nei miei concerti è sempre molto richiesta…allora fai tu una canzone che venda tanto così”, la replica del cantante. “Quando si dice una canzone popolare”, ha scritto il cantante aggiungendo lo screenshot delle tendenze Twitter che vedevano in testa il suo nome. “Non aggiungiamo altro…dudu dadada”, la sua esaustiva osservazione.