Ti aspetto a casa! Belen Rodriguez dedica una canzone a Stefano De Martino

Possibile ritorno tra Belen e Stefano De Martino. Ad alimentare le speranze dei fan che li vorrebbero di nuovo insieme ci ha pensato la showgirl dedicando aunain diretta radiofonica su Radio 105. Mentre il ballerino era in collegamento telefonico, Belen ha scelto di interpretare il brano “” di Laura Pausini e, prima di salutarlo, gli ha sussurrato: «».è stata ospite per tutta la settimana del programma condotto da, ha spiazzato tutti.

Come dimostra un video che è apparso sulla pagina Instagram di SpySee, Belen ha voluto dedicare al padre di suo figlio una canzone non solo romantica, ma dalle richieste e dal significato inequivocabili. Ha intonato il brano con l’aiuto di un chitarrista mentre il napoletano era in collegamento telefonico. «Non ho bisogno più di niente adesso che, mi illumini d’amore dentro… Credimi se puoi, credimi e vedrai non finirà mai», sono questi i versi della canzone che Belen ha interpretato ai microfoni di Radio 105.

Il ballerino ha trattenuto l’emozione limitandosi al commento: «molto bella». I due sono sempre più vicini da quando Belen ha interrotto la sua relazione con Andrea Iannone e lo stesso Stefano De Martino ha fatto intendere più volte di non aver mai smesso di amare l’ex e che loro sono ancora una famiglia. In un’ultima intervista, tuttavia, ha smentito le voci su una possibile riconciliazione e ribadito di essere ancora single.