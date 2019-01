Se divorzia da Harry le diamo 37 milioni di dollari! La regina Elisabetta contro Meghan Markle

A confermarlo una mail arrivata al giornale americano da una fonte molto vicina alla sovrana : "". Meghan Markle non piace e se le indiscrezioni delle prime settimane non erano sufficienti, ora la stampa britannica e americana cominciano a parlare di un vero e proprio piano per mandarla via. Stando a quanto scrivere il magazine americano, lasarebbe addirittura la più odiata. La rivista in prima pagina titola : "".

Il tabloid riporta il testo di una mail, inviata da un vicinissimo alla regina Elisabetta, Meghan Markle viene definita "un peso" per il suo "comportamento offensivo, per le spese fuori controllo e per i legami sconvenienti con la sua famiglia". Secondo la fonte citata dal Globe, ci sarebbe anche un piano di divorzio per allontanarla definitivamente da Kensington Palace. A Meghan Markle viene definita come un cancro ed è necessario liberarsi di lei "il prima possibile e con il danno minore". E anche la sovrana, secondo il giornale, non sopporterebbe più la moglie del principe Harry e la considererebbe "un'avida cacciatrice d'oro".

E una persona vicina alla regina Elisabetta ha aggiunto: "Ci ha ordinato di dare a Meghan quello che vuole. Così le abbiamo proposto un accordo di divorzio di 37 milioni di dollari. Il bambino potrà avere un titolo (rimanendo in Gran Bretagna). Mentre lei lo perderà e dovrà tornare in America".