Un compleanno stellato! Michelle Hunziker compie 42 anni

Per il compleanno di sua moglie,ha organizzato una festa in un ristorante stellato di Milano assieme alla figlia Aurora Ramazzotti e gli amici più cari, tra cui l’inviato di “” Valerio Staffelli.ha festeggiato il compleanno in un ristorante stellato di Milano con il marito Tomaso Trussardi che l'ha letteralmente riempita di rose e attenzioni, la figlia Aurora Ramazzotti e gli amici più cari, tra cui Paola Turani e Valerio Staffelli. Piatti ricchi e succulenti, tante risate e una torta scoppiettante...

Nel giorno del compleanno della moglie, Trussardi fa incetta di fiori freschi e la sbalordisce con mazzi sempre più grandi. Non stanno nelle mani e nemmeno nei vasi, ma comunicano amore e passione alle stelle. Per i 42 anni la presentatrice ha festeggiato il compleanno in un noto ristorante, a tavola con gli amici più cari. La figlia Aurora ha fatto foto e filmati, tra cui quello della torta. La Hunziker ha regalato un simpatico siparietto con tanto di balletto davanti alle candele scoppiettanti. Sfoglia la gallery e scopri tutti i dettagli della festa...