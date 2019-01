Reddito di cittadinanza e secchezza vaginale! la stessa foto per due spot

L’immagine del post sudel, che spiega i parametri per i giovani laureati per accedere al reddito di cittadinanza, è stata presa da un database molto utilizzato da agenzie e giornali. Sta rimbalzando di sito in sito la foto utilizzata dal Movimento 5 Stelle sulla propria pagina Facebook per promuovere il reddito di cittadinanza. Il post è, di fatto, diventatonon appena si è scoperto che la foto utilizzata dala supporto del proprio post era stata in realtà già usata in precedenza per uno se per la pubblicità di un impianto dentale.

“Due giovani laureati sposati vivono in affitto: grazie al reddito di cittadinanza fino a +980 euro al mese (di cui +280 euro per affitto”)... foto rimossa poco dopo, ma sui social ne resta traccia con migliaia di screenshot.