Elisa Isoardi lascia... Antonella Clerici tornerà a La Prova del cuoco?

Elisa Isoardi lascia La prova del cuoco? Al suo posto potrebbe tornare Antonella Clerici. Spuntano rumors oramai all’ordine del giorno sul futuro diche, dopo il passaggio del suo autore Casimiro Lieto a, potrebbe essere agevolata nella sostituzione della Fialdini. Accanto alla Isoardi resterebbe Tiberio Timperi, anche se qualcuno parla di un probabile arrivo di Massimo Giletti.continua a registrare bassi ascolti su Rai Uno. Per il prossimo anno, dunque, si starebbe pensando ad un cambio di conduzione., dunque, torna a condurre La prova del cuoco?

Per il momento sappiamo che la Clerici condurrà a partire dal 15 febbraio Sanremo Young e che attualmente non ha la minima intenzione di fare avanti e indietro da Arquata dove si è trasferita con il compagno Vittorio Garrone.Al massimo, come lascia supporre Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la Clerici potrebbe accettare l’idea di condurre dagli studi Rai di Milano.