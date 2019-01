Mancanza di rispetto per le donne! Telefono rosa attacca la giudice di Forum

Melita Cavallo, la severa giudice di Forum è finita nel mirino di Telefono Rosa che sul suo profilo Facebook attacca. Dopo le vicende che hanno coinvolto ile un legaleper bancarotta e riciclaggio, a finire nel mirino degli haters – e del– è Melita Cavallo.La giudice dinon ha mostrato alcuna sensibilità, a detta di parecchi utenti, verso una ragazza che ha subito violenza e poi è rimasta incinta.Dopo diverse segnalazioni, il, attraverso un lungo post accusatorio su Facebook, punta il dito contro la giudice Cavallo e la trasmissione: “”. L'associazione che difende i, oltre a far sapere di aver inoltrato le lamentele ae di stare valutando l'invio al Garante per la comunicazione, riporta così i fatti: "".

Poi sulla giudice Melita Cavallo : "Non le ha risparmiato parole molto dure sostenendo che non si è fatta aiutare, perché altrimenti non sarebbe così violenta. La ragazza replica: “mi reggo in piedi e sono qui proprio perché mi sono fatta aiutare!” e ricorda la sofferenza di essersi svegliata nuda in un campo piena di fango e non sapere cosa fosse successo. A questo punto il giudice è piuttosto impietoso e spiega di avere letto gli atti dai quali risulta che i giovani avevano bevuto. “Anche lei aveva bevuto!” Insiste... Un teatrino davvero triste e non certo di buon esempio e rispettoso di una donna che ha subito una storia di violenza e di imposizioni in giovane età. Decisamente accogliamo e condividiamo le tante proteste che ci sono pervenute perché Carlotta meritava più comprensione e non le continue e sgradevoli minacce di allontanarla dalla trasmissione. Ne esce una pessima immagine e un messaggio che manca di rispetto a tutte le donne e che non aiuta certo la causa del sostegno alle donne vittime di violenza. #telefonorosa #piùfortiinsieme", conclude Telefono Rosa.