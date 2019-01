Solo tre settimane? La Marcuzzi contro Taylor Mega a l' Isola dei Famosi

E' partita la nuova edizione del reality di Canale 5 condotto da. Dopo la prima puntata, abbiamo la certezza che ancheci regalerà numerose chicche... basti pensare a cos’ha generato in diretta e sui social la querelle tra, Alessia Marcuzzi e gli altri naufraghi. Taylor Mega annuncia l’addio all’Isola dei Famosi 2019 già alla prima puntata:perde la testa in diretta e reagisce così. La conduttrice ha mostrato un video su Instagram da parte della sexy influencer in cui dichiarava: “”.La spiegazione data a questa uscita social non ha convinto granché né la Pinella, né gli spettatori. Poi coprendosi i microfoni e pensando di non essere ripresi, gli altri isolani hanno suggerito a Taylor di farsi vedere convinta di voler restare fino alla fine. “”, sbotta la Marcuzzi mettendo con le spalle al muro la Mega che cerca di difendersi come può. “”.

A puntare il dito contro Taylor Mega è anche Alda D’Esunanio: “Io da donna le dico che è scorretta. Ha calcolato dall’inizio di usare il programma per avere maggior visibilità. Se sapevi di non poter resistere più di 3 settimane non dovevi proprio andarci”. I primi nominati sono Demetra Hampton, Kaspar Capparoni e Taylor Mega. Marina La Rosa è la leader di questa settimana. Il gruppo è stato diviso tra quattro pirati, che godranno di diversi agi, e la ciurma.