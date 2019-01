Un motivo ben preciso! Ecco perchè la famiglia reale non la indossa la Cintura di sicurezza

C'è voluto l'incidente del principe Filippo per far notare al mondo che i familiari della regina Elisabetta non rispettano una delle misure più importanti per la sicurezza stradale. Dopo l’in cui stato coinvolto il, anche laè stata avvistata alla guida della sua auto. Circostanza, questa, che ha suscitato una lecita domanda: ma perché lanon indossa la cintura di sicurezza? La ragione è presto detta e a rivelarla è Simon Morgan, ex agente della protezione reale. In una intervista a, l’agente ha spiegato che i membri della Famiglia Reale non allacciano la cintura perché in caso di emergenza possono uscire fuori dalla vettura più rapidamente. Morgan ha spiegato che gli addetti alla sicurezza studiano ogni singola situazione in cui la Regina e i suoi familiari potrebbero venire a trovarsi, analizzando i vari, possibili scenari. E in alcuni casi specifici – quando appunto i Reali si trovano in auto - le cinture di sicurezza potrebbero rappresentare unper la loro stessa incolumità.