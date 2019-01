Inizia l'Isola dei Famosi 2019! Cast, concorrenti e tutte le anticipazioni

Al via sula quattordicesima edizione del reality. Si parte con il tuffo dall'elicottero. Televoto subito protagonista. Tutto pronto per l', in onda a partire da giovedì 24 gennaio 2019. Il reality prodotto da, in collaborazione con Magnolia, è pronto a tornare con la quattordicesima edizione. Su Canale 5, alle 21.20, inizia la diretta del reality ambientato indove un gruppo di vip cercherà di sopravvivere alla fame, ai disagi e alle prove estreme per mettere le mani sul montepremi finale da 100mila euro. Alla conduzione, per il quinto anno consecutivo, c’è, affiancata da due opinioniste senza peli sulla lingua come

A sorpresa, Alvin torna a vestire i panni di inviato. Grazie alla complicità di Filippo Nardi - che ha accettato di fingersi inviato nei giorni che hanno preceduto la partenza dei naufraghi - Alvin è approdato in Honduras facendo credere al gruppo che sarà un concorrente a tutti gli effetti. In realtà, giovedì sera in diretta si scoprirà la verità.

Ma cosa succederà nella prima puntata? I vip arriveranno sull’Isola con l’immancabile tuffo dall’elicottero. E non mancheranno siparietti comici al momento del salto in mare, come fece l’anno scorso la bombastica Francesca Cipriani, colpita da crisi di pianto e di panico. E, a proposito della bionda tutta curve, sarà ancora protagonista. Lei e il Mago Otelma sono le prime due ‘polene’ dell’Isola 2019: per le prime 5 settimane due personaggi tv già avvezzi al reality si rimettono in gioco per una nuova chance, ma il gruppo, di settimana in settimana, stabilità chi potrà restare e chi dovrà abbandonare. Alla sesta puntata il personaggio ‘sopravvissuto’ entrerà nel cast. Ai concorrenti ufficiali, si aggiungerà, nel corso della prima puntata, anche uno dei finalisti di 'Saranno Isolani 2019', scelto tramite televoto del pubblico tra Yuri, John, Giorgia ed Alice. Sono loro gli aspiranti naufraghi "non vip" che si sfideranno per ottenere un posto in Honduras.

Il gruppo di isolani è formato dalle figlie del campione cioè Viktoria e Virginia Mihajolovic, dalla gieffina Marina La Rosa, dalla bellona Taylor Mega, dall’attrice Demetra Hampton, dalla ‘modaiola’ Jo Squillo, dalla modella Youma Diakite, dalla ‘telenovelista’ Grecia Colmenares, dalla showgirl Sarah Altobello, dall’ex calciatore Abdelkader Mohamed Ghezzal, dall’attore Kaspar Capparoni, dal figlio d’arte Aaron Nielsen, dal ‘mistico’ Paolo Brosio, da ‘quello di Amici’ Luca Vismara, dal judoka Marco Maddaloni e dal cantante Riccardo Fogli.

L’Isola dei Famosi propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: App Mediaset Play, sito web, SMS e, per la prima volta anche tramite Smart TV connesse di nuova generazione. ·

- APP MEDIASET PLAY. Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

- SITO WEB. Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale della trasmissione (www.isola.mediaset.it). All’interno della sezione “VOTA”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

- SMART TV. Per le Smart TV abilitate, sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play, registrarsi e quindi partecipare al televoto.

- SMS. Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando la conduttrice lancerà il televoto durante la trasmissione, i telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477 000 3. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,16 euro, a seconda del proprio operatore.