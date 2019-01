Trovano uno scarafaggo nella Pizza! Sono ovunque ... chiusa una pizzeria a Torino

Da "" in via Madama Cristina la polizia ha trovatoovunque, oltre a insetticida in polvere pericolosamente vicino agli alimenti. La terribile scoperta fatta in una, dove gli insetti, sia vivi che morti, sono stati trovati in diverse zone del locale. Dai contenitori per alimenti ai tavoli, passando per i frigoriferi e gli impasti delle pizze, il locale era letteralmente infestato dagli scarafaggi. E poi, come se non fosse abbastanza, nel congelatore dello stesso locale sono stati trovati degli alimenti conservati senza etichettatura e in pessimo stato.

La pizza prenotata in un locale di via Madama Cristina 139/B, "Pizza Boom", attraverso un servizio di spedizione pasti, ha rovinato l’appetito di una giovane coppia che si è ritrovata a sorpresa un trancio di pizza “condito” da uno scarafaggio. Una disavventura che è costata alla pizzeria da asporto di San Salvario il sequestro penale e la chiusura. Per questi motivi, gli agenti hanno commissariato la pizzeria, dopo l'ispezione avvenuta martedì 22 gennaio, dopo la segnalazione giunta da parte della coppia.

Durante il sopralluogo gli agenti hanno riscontrato la presenza di blatte, vive e morte, oltre che di insetticida in polvere sparso in luoghi molto vicini agli alimenti, con il rischio di contaminarli e intossicare così i consumatori dei prodotti. Il titolare della pizzeria, un cittadino italiano, ha ricevuto una sanzione amministrativa ed è stato denunciato per la scadente conservazione delle sostanze alimentari. Al termine degli accertamenti i poliziotti hanno apposto i sigilli al locale.