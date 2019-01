Le regole per conquistare un toy boy! Lory Del Santo fa la lezione

Lory Del Santo efanno coppia nonostante quasi quattro decenni di differenza. La showgirl sa come farsi valere con partner decisamente più giovani, e con un servizio a Pomeriggio 5 ha dato le ‘’ per avere al fianco un toy boy fedele…ha un suo decalogo per conquistare un “”, ospite a “Pomeriggio 5”, ha detto le 6 regole per conquistare un giovane. La Del Santo è fidanzata da 5 anni con il modello napoletano Marco Cucolo, con una differenza di età di 36 anni.

Ecco le 6 regole da seguire:

1) Zero pressione. «I giovani fidanzati devono trovarsi in un mondo meraviglioso. Non devono essere messi sotto pressione, ma fare in modo che siano il più rilassati possibile».

2) Perfezione. Secondo l’attrice il toy-boy in questione deve prendersi cura di sé ed essere al massimo della forma.

3) Organizzazione. «Per il giovane fidanzato occorre scegliere i ristoranti più giusti, viaggi eccitanti, cose che non abbia mai fatto fino ad ora».

4) Adulazione. Importante, è non fargli mai mancare i complimenti.

5) Trasformazione. «Lui deve uscire vestito solo come piace a me»

6) Seduzione. E infine, le coccole sotto le coperte. Ma in questo caso Lory Del Santo lascia libero arbitrio.