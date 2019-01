La pagano per dire c...o! Luciana Littizzetto massacrata da Alda D'Eusanio

A CR4 - La Repubblica delle donne, parlando dell'con, Piero Chiambretti chiede se la giornalista 68enne si stia meglio a Mediaset o in Rai. "...".

Chiambretti interviene in difesa della comica di Che tempo che fa, secondo lui molto libera, ma Alda conclude: ""Ah ma la pagano per la libertà, a me me menano per la libertà invece. Questa è una bella differenza!".