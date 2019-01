Non è il giorno per questo! Cristiano Ronaldo e il selfie sul jet privato... scomparsa Emiliano Sala

Il campione Cristiano Ronaldo ha une la passione per. Di ritorno a- dove CR7 era andato a regolare i conti con fisco spagnolo - si è fatto un selfie a bordo del suo aereo che ha poi postato su instagram ... ma questa volta lo scatto è stato criticato da molti appassionati di calcio e dall'ex calciatore inglese, che ha risposto: "", riferendosi alla scomparsa di, l'attaccante argentino disperso con l'aereo che lo stava portando da Nantes verso la sua nuova squadra.

Purtroppo si riducono drasticamente le speranze di ritrovare in vita il giocatore del Cardiff, Emiliano Sala, e il pilota dell'aereo che avrebbe dovuto portare in Inghilterra l'attaccante. Questa mattina sono riprese le ricerche nella Manica che erano state interrotte nella notte a causa di una tempesta e anche per la visibilità ridotta. Lo ha comunicato la polizia dell'isola di Guernsey che ha spiegato come le operazioni di ricerca si concentreranno sulle aree costiere.