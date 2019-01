Un maglione da oltre 1000 euro! Nessuno se lo aspettava da Maria de Filippi

Maria De Filippi finisce al centro della polemica per via di un. A scatenare una pioggia di critiche sul web è stato il suo pullover griffato, che costa quasi 1200 euro. Una cifra ritenuta eccessivamente elevata dagli utenti sui social network, che non le hanno risparmiato la loro disapprovazione.

Nell'ultima puntata puntata di uomini e Donne l’alta tensione dovuta alle due opinioniste Tina e Gemma ha reso necessario l’intervento della De Filippi ... ma le telecamere hanno ripreso le spalle di Maria De Filippi e il suo maglione bianco apparentemente anonimo recava la scritta ‘J’adior 8’, e subito sui social è partita la ‘caccia’ alla griffe che la conduttrice è solita non sponsorizzare. Il maglione bianco in questione è di Christian Dior e costa 1180 euro.