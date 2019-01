Sanremo 2019 raccontato da Miky Falcicchio, Cinzia Clemente, Michela Cicirelli e Marianna Maiullari

Parte dal Sud il nuovo format dedicato al, comprendente tutto l’indotto che tale evento crea nella città dei fiori nella settimana dal 2 all’11 febbraio.

Sotto la guida della sapiente direzione artistica di Claudio Baglioni, si esibiranno cantanti giovani e meno giovani, conosciuti e amati dal pubblico RAI nazional popolare, il quella che è ormai l’appuntamento obbligato degli italiani, per quanto riguarda la musica.

Anche Casa Sanremo, detterà le tendenze musicali, gastronomiche, fashion e mille altre sfaccettature del backstage ed eventi collaterali, ormai consueti e con la firma del “patron” Vincenzo Russolillo.

Ad informare i telespettatori di Tele Sud, i radioascoltatori di Radio Laser e City Radio, ci saranno l’attrice Cinzia Clemente in coppia con l'imprenditore, social manager e direttore artistico di eventi Miky Falcicchio. La formazione si completerà con due new entry, Michela Cicirelli e Marianna Maiullari, alla prima esperienza sanremese, ma non nuove al mondo dello spettacolo, essendo anche loro due attrici teatrali.

Il titolo del format dice tutto “Noi ci SaNremo!”. Ci sarà la possibilità di seguire Sanremo 2019 attraverso i canonici appuntamenti radio e tv, oltre che a diversi flash durante il giorno, dirette sui social, Facebook ed Instagram in primis, che andranno a lasciare il segno, con tanto di hashtag.

Sicuramente il primo video nei prossimi giorni ci svelerà le partnership e gli sponsor che hanno aderito piacevolmente a questo progetto.

E voi, ci Sarete?

Le radio e la tv del progetto Noi ci SaNremo!

