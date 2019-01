Sei stressata? Basta mettere in ordine la casa!

Riordinare casa può essere un ottimo rimedio contro lo stress. Ne è convinta, una vera e propria esperta del rimettere a posto le cose, secondo la quale ripulire gli spazi in cui viviamo aiuta a purificare la mente e a rilassarsi. Innanzitutto bisogna visualizzare l’ambiente, non solo com’è ma come lo si immagina sgombro da oggetti inutili o fuori posto. La priorità è dare un valore alle cose e decidere quali tenere. Per smistare gli oggetti, Lizzie consiglia la regola delle quattro pile:

Particolare attenzione viene data alla camera da letto: se troppo piena di cianfrusaglie o troppo disordinata può contribuire a disturbare il sonno. Non tutto ciò che crea disordine va necessariamente buttato e alcune cose potrebbero essere riciclate o donate a enti di beneficenza. Infine: gli oggetti che possono restare in casa? Quelli che hanno un loro posto specifico dove essere posizionati o conservati: il resto è superfluo, crea disordine e stress.