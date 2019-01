Brad Pitt e Charlize Theron sono la nuova coppia di Hollywood

Secondo il The Sun ci sarebbe un laison tra Brad Pitt e Charlize Theron i due si frequentano da meno di un mese, secondo quanto rivela la stampa britannica. Il The Sun avrebbe confermato che, da qualche tempo, sarebbe legato sentimentalmente a. Un gossip che si è sparso a macchia d’olio tra i fili del web. Se sia una verità o una bugia non è dato saperlo eppure, il tabloid inglese, è estremamente sicuro dell’indiscrezione. A presentarli sarebbe stato proprio, ex dell’attrice sudafricana. I due sono stati amici per un po’ prima che la loro relazione prendesse un’altra piega.

Brad Pitt frequenterebbe da poco più di un mese l'attrice e modella. “Si conosco da già un po’ di tempo”, ha affermato la fonte del Sun, “ed è stato proprio Sean Penn, l’ex di Charlize Theron, a presentarli. Ma solo recentemente i due avrebbero fatto il grande passo.” Sia Pitt che la Theron sarebbero stati avvistati lo scorso week-end dopo che entrambi hanno partecipato ad alcuni incontri di lavoro. I due si sono visti più volte nella villa californiana di Pitt a Los Feliz ma la 43enne Charlize non ha ancora incontrato i sei figli di lui. Questo gossip arriva in maniera del tutto inaspettata dato che Brad Pitt è ancora coinvolto nel burrascoso divorzio con Angelina Jolie. È la prima vera storia dell’attore statunitense da quando si è separato nel 2016. La rottura di Charlize con Sean Penn, invece, risale al 2015.