È andato tutto bene! Il messaggio vocale dopo l'omicidio di Stefania Crotti

Emergono nuovi e inquietanti dettagli a margine dell'omicidio di Stefania Crotti, la 42enne di Gorlago trovata morta carbonizzata nelle campagne di Erbusco. Un messaggio vocale inviato ad un amico dopo avere ucciso, il delitto di Gorlago si arricchisce di nuovi particolari che aggravano la situazione della donna fermata per l'omicidio di Stefania Crotti. Subito dopo aver ucciso la vittima Chiara Alessandri ha inviato ad "Angelo" un messaggio: "Grazie ancora dell’aiuto per la festa. È andato tutto bene". La donna è stata bendata con l'inganno per poi essere uccisa e il suo corpo è stato bruciato.

Chiara Alessandri è la 44enne di Gorlago, provincia di Bergamo, arrestata e accusata di omicidio e distruzione di cadavere per la morte di Stefania Crotti, la donna di 42 anni trovata carbonizzata nelle campagne tra i vigneti di Erbusco e Adro, in Franciacorta.

Alessandri nella notte tra sabato e domenica ha confessato: “Ho ucciso io Stefania”. E agli inquirenti avrebbe raccontato anche altri dettagli. L'omicida davanti agli inquirenti, come riporta ilCorriere, ha negato la premeditazione. Ma di fatto a quanto pare il piano era stato organizzato per 13 giorni prima rispetto all'omicidio che si è consumato lo scorso 17 gennaio. La "festa" infatti era stata organizzata da Chiara già lo scorso 4 gennaio. Ma la donna continua a negare che si tratti di un omicidio premeditato.

Ma le macchie di sangue trovate nell'auto e i segni sul corpo dell'assassina non coincidono con la versione raccontata agli inquirenti che parla di un omicidio d'impeto dopo una lite. La donna ha affermato che la vittima sarebbe morta dopo una caduta sbattendo la testa su uno spigolo, ma sul cadavere sono presenti i segni di colpi violenti alla nuca poco compatibili con una caduta e con uno spigolo. Per gli inquirenti si tratta di una donna spregiudicata e socialmente pericolosa.

Per uccidere Stefania Crotti, Chiara Alessandri ha coinvolto un suo amico imprenditore, un 54enne con cui in passato aveva avuto una relazione e a cui avrebbe spiegato di voler ricucire il rapporto tra moglie e marito, e che lui sarebbe stato il tramite di “una bella sorpresa”. Così al complice ignaro di tutto è toccato il compito di prelevare Stefania Crotti e portarla a casa di Chiara Alessandri: l'uomo l'ha attesa all'uscita dal lavoro, intorno alle 15.30, si è presentato porgendole un bigliettino d'amore e una rosa rossa, spiegandole che il marito avrebbe voluto organizzarle una sorpresa. L'ha fatta salire sul furgone e le ha pure bendato gli occhi, infine e senza saperlo l'ha consegnata alla sua assassina.