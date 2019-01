Non gli ha lasciato scampo! Va in pensione e muore a 54 anni tra le braccia della moglie

Il carabiniere veneto che da poco aveva raggiunto l’età per andare in pensione, è morto a causa di un improvviso arresto cardiaco tra le braccia di sua moglie, che stava tentando di salvargli la vita. E' stato stroncato da infarto che non gli ha lasciato scampo le braccia della, che invano ha cercato di rianimarlo. Il 54enneè morto venerdì sera a Coselve, nel Padovano, verso le 19. Il carabiniere da poco in pensione, si è accasciato d'improvviso mentre si trovava nella mansarda dell'abitazione, che si trova proprio lungo la strada provinciale Conselvana.

La moglie - operatrice socio-sanitaria della casa di riposo Beggiato, ha compreso subito la gravità della situazione e subito dopo aver allertato il 118, ha praticato la manovra salvavita che si effettua in caso di arresto cardiaco.