Piange troppo! La piccola Esperanza uccisa dai genitori rom

Che fine ha fatto la piccola Esperanza? Ihanno incendiato il furgone in cui vivevano per simularne la morte in un incidente. Tuttavia i resti della piccola non sono mai stati ritrovati. Gli investigatori della squadra mobile disono convinti che la piccola bimba rom, di soli venti mesi, sia stata uccisa dai genitori, entrambi 28enni. Alla fine la polizia ha virato su di loro le attenzioni sui due genitori rom.sono finiti agli arresti e su di loro pende l'ipotesi di, occultamento di cadavere, simulazione di reato e incendio.Avevano detto che la piccola Espranza, solo 20 mesi di vita, era rimasta all'interno della loro casa-furgone, un Iveco Daily andato in fiamme lo scorso 23 dicembre.

Erano tornati da una passeggiata insieme agli altri quattro figli sul litorale di Giorgino, alla periferia di Cagliari, quando avevano visto il camper avvolto dalle fiamme. Avevano ipotizzato che il rogo potesse essersi innescato a causa della batteria dell'auto, un cortocircuito. La piccola Espranza era rimasta lì senza i genitori perché influenzata. Le loro lacrime e la successiva denuncia non avevano però convinto gli investigatori. La scientifica, come spiega IlGiornale, non aveva trovato tracce biologiche all'interno del furgone: la piccola rom non poteva essere lì dentro quando il mezzo è andato in fiamme.

I due nomadi 28enni avevano allora avanzato un'altra ipotesi: quella di un rapimento da parte di un'altra famiglia rom con cui i due avrebbero avuto un debito di droga. Ma, anche in questo caso, le indagini della polizia non hanno portato a riscontri."Oltre alle perplessità emerse dalla ricostruzione fornita circa le modalità del sequestro - spiegano gli investigatori - gli inquirenti hanno ricostruito gli ultimi mesi della famiglia. Dagli approfondimenti investigativi è emerso infatti che la bambina, già dalla fine del decorso novembre, non era stata più notata insieme alla propria famiglia ed, in diverse occasioni, il padre, aveva riferito che la bambina era stata affidata ad un imprecisato istituto".

Anche all'interno del campo rom di Carbonia dove vivevano, la famiglia era entrata in conflitto con altri abitanti che chiedevano ripetutamente dove fosse finita la bambina.Non solo. Le testimonianze di un benzinaio e le telecamere di sorveglianza poste lungo il percorso seguito dal furgone poi incendiato hanno permesso di accertare che lo stesso giorno del rogo il padre aveva acquistato 2 euro di benzina. Da qui la convinzione degli agenti della polizia che i due assassini siano proprio i genitori di Esperanza, che poi abbiano inscenato l'incendio per nascondere il delitto. Secondo La Stampa la bimba avrebbe avuto la sola colpa di essere "troppo gracile" e di piangere troppo a causa di una ripetuta influenza. Era gracile. E forse Slavko e Dragana una figlia debole non la volevano.I due rom sono rinchiusi nel carcere di Uta. Le indagini intanto proseguono per ritrovare il cadavere della piccola.