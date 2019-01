Un pancino sospetto! Giorgia Palmas è incinta di Filippo Magnini?

La showgirl sarda e Filippo Magnini sono stati pizzicati insieme a Milano. Fanno coppia da quasi un anno. L’amore traè travolgente. La coppia ha fatto sapere di volere nel breve convolare a nozze ma questo sembra non bastare, dato che alcun scatti pubblicati Giorgia Palmas mostra une potrebbe essere incinta.

La voce era circolata ma mai confermata ed ora la Palmas è stata fotografata da “Diva e donna” mentre passeggia col fidanzato per Milano, accompagnati dai cani Sansone e Polpetta. Giorgia che scatta foto da pubblicare sui social, mostra effettivamente delle forme sospette, con pancino in vista. Potrebbe essere solo un effetto dei vestiti indossati, ma se confermata questa sarebbe il secondo figlio per l’ex velina, già mamma di Sofia, nata dieci anni fa dal suo precedente matrimonio con l’ex calciatore Davide Bombardini.