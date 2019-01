Non muovo le gambe, non so se il tumore è maligno! Come sta Francesco Chiofalo?

Francesco Chiofalo, ex protagonista di, ha deciso di raccontare a Uomini e Donne Magazine i suoi primi momenti dopo l’intervento a cui si è dovuto sottoporre la scorsa settimana. Il giovane ha infatti dovuto provvedere alla rimozione di un tumore cerebrale e a oggi si trova ancora in clinica, con qualche problema di deambulazione. “Sto bene, o meglio, sto come uno a cui hanno asportato un tumore di 6 cm dalla testa”, inizia così l’intervista dia “Uomini e Donne Magazine”. Si tratta della sua prima intervista dopo l’intervento per la. L’operazione è riuscita e l’ex volto di Temptation Island sta trascorrendo il periodo di convalescenza in una clinica riabilitativa di Roma, in attesa di capire l’entità del tumore estratto. Fortunatamente, il rischio di subire danni permanenti non si è concretizzato.

“Non ho avuto danni permanenti o lesioni gravi. Ora sono in attesa dell’esame istologico. Mi hanno detto che all’80% dovrebbe essere benigno però non si sa ancora: ci vogliono 15 giorni dall’estrazione chirurgica per avere i risultati. Non sarò tranquillo finché non avrò l’esito in mano”.Dopo essere stato dimesso dal San Camillo di Roma, Francesco è entrato in clinica e ha mostrato l’enorme cicatrice post operazione. “Appena mi sono svegliato la prima cosa a cui ho pensato è stata rassicurare mia madre per farle sapere che stavo bene”, ha dichiarato a UeD Magazine, spiegando di non essersi ancora ripreso dall’intervento: è molto dimagrito e, attualmente, ha qualche difficoltà di deambulazione.

Poi racconta: “Uscirò quando lo deciderà il dottore: ora sono in una clinica privata. Al momento non cammino bene, non riesco a muovere le gambe. Hanno provato a mettermi in piedi ma ho bisogno del deambulatore. Non so spiegare quanto sia umiliante appoggiarsi su quell’attrezzo. Poi mi sono guardato allo specchio con i cerotti in testa e mi è venuto da piangere. Ho perso più di 10 kg: ho la faccia gonfia per i farmaci, ma il corpo è molto dimagrito. Io però ce la sto mettendo tutta per riprendermi e uscire”. Francesco ha ringraziato il team di medici che l’ha operato, e la sua famiglia, sempre al suo fianco.

Ha inoltre parlato della sua attuale situazione sentimentale: in ospedale era presente una ragazza di nome Aurora Ciorbi che si è detta la fidanzata di Chiofalo. Eppure, lui sostiene ora di essere single: “In realtà c’era molta gente in sala d’attesa, c’erano molti fan che volevano sapere come stavo e può essere che qualche ragazza abbia urlato di essere la mia fidanzata solo per cercare di entrare. Mi hanno detto che tante ragazze hanno ripetuto la stessa cosa: “Sono la fidanzata”, “Convivo con lui”, per cercare di entrare. Io in realtà ho avuto varie frequentazioni ma nessuna è andata a buon fine purtroppo. Non c’è stata ancora nessuna ragazza per cui sia valsa la pena di andare avanti”.Poi una speranza: “Rivoglio il sorriso che avevo, la battuta facile, la solarità che mi contraddistingueva e che riuscivo a trasmettere alle persone vicino a me. Vorrei che tutta questa storia diventasse solo una piccola parentesi di una vita lunghissima”.