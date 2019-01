Dedicato a te sfigata! Il cavaliere contro Valeria Marini... ma la la showgirl pensa a Walter Nudo

Nella puntata andata in onda ieri di Uomini e Donne la coppia ha lasciato la trasmissione insieme e lui, che a Temptation Island Vip l’aveva fatta piangere a causa di alcuni avvicinamenti alle tentatrici, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa attaccando Valeria Marini., dopo incomprensioni, litigi e lacrime possono finalmente convolare a nozze... l'ultima puntata del trono over è stata resa speciale dalla, con tanto di anello di fidanzamento, che l’ex calciatore ha rivolto alla bella dama.Subito dopo, tuttavia, si è scatenato un vero e proprio putiferio sul profilodi Sossio Aruta.

Il cavaliere ha attaccato Valeria Marini che, a Temptation Island Vip aveva stretto con Ursula e le aveva più volte consigliato di mollarlo: “Dedicato a te sfigata! Noi ci amiamo e ci divertiamo alla faccia tua, tu prova a farti una vita che non ti vuole nessuno… baci stellari”.

Intanto la showgirl e il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip Walter Nudo sono stati immortalati insieme durante un evento al quale era presente anche la modella Giulia Salemi. avrebbe fatto scoppiare il nuovo presunto flirt. Nelle sue Instagram stories ha affermato, maliziosa: "Comunque vi vedrei bene insieme: Wally e Valery". E subito dopo ha pubblicato un sondaggio in cui chiedeva se Valeria Marini e Walter Nudo, a detta dei fan, formassero una bella coppia. Nudo, che in casa aveva confessato di provare ancora un forte sentimento per l’ex moglie, una volta fuori è stato in realtà avvistato con ragazze diverse, tra cui Valeria.