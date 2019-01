ASMR! I video che provocano orgasmi mentali o sensoriale

Scientificamente si chiama, onon ha niente a che vedere con quello che pensate, ma chi è riuscito a provarlo parla di una sensazione di piacere intenso e di liberazione che può essere chiamata solo in questo modo.

A.S.M.R. è acronimo di “Autonomous Sensory Meridian Response“, in italiano “Risposta autonoma del meridiano sensoriale“. E’ un neologismo per indicare una piacevole sensazione di formicolio al cuoio capelluto, lungo la schiena o sulle spalle, di solito accompagnato da uno stato di torpore e completo rilassamento mentale di chi la sperimenta. Scaturisce principalmente da stimoli visivi, uditivi o tattili, percepiti in maniera passiva.