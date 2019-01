Scusatemi, non ce la faccio! Caterina Balivo piange a Vieni da me

La conduttrice dedica un approfondimento alla vicenda di Rigopiano e non trattiene la commozione. Poi si scusa su: "". Non è riuscita a trattenere le lacrime,, ricordando ale 29 vittime dell’Hotel Rigopiano. Tra gli ospiti in studio, Gianpaolo Matrone che nella tragedia ha perso la moglie, e Marco Foresta a cui quell’immenso cumulo di neve e detriti ha portato via i genitori.

Nell’ascoltare le loro storie, Caterina si è commossa e quando le è toccato leggere la lettere che la piccola Gaia – figlia di Gianpaolo - ha scritto alla mamma che non c’è più, si è dovuta fermare, non riuscendo a trattenere il pianto. Poco dopo, la Balivo è tornata a parlare dell’episodio su Instagram: “Non sono riuscita a trattenere le lacrime... non sono riuscita a salutare in diretta... non sono riuscita forse ad essere una brava conduttrice. Scusate se Caterina ha prevalso sul ruolo. Un pensiero a tutti i familiari che da quel 18 gennaio di due anni fa hanno visto la loro vita cambiata per sempre” ha scritto la conduttrice.