Una copertina da oltre 5mila euro! David Beckham e il suo cane

La copertina messa sopra alfirmata! Un dettaglio che i fan hanno notato subito quando è apparsa in rete questa foto tenerissima di– così si chiama il cane – eteneramente addormentati sul divano.La foto è stata condivisa sui social dallae, dopo poco, i commenti feroci di alcuni dei 24 milioni di follower. Moltissimi incentrati sullae che, come immaginate da soli, non è proprio alla portata di tutti.

Quella coperta rossa che avvolge David e Olive è stata realizzata in partnership da Louis Vuitton e Supreme ed è addirittura un pezzo da collezione che è molto ricercato e costoso. Come riporta anche Page Six, il prezzo di acquisto più conveniente in rete si trova sul portale KixSquare ed è pari a 6mila dollari oltre 5200 euro! Una cifra altissima e proibitiva per i comuni mortali, ma non certo per i Beckham.

È ovvio che i Beckham abbiano possibilità economiche ben superiori alla media, ma il fatto che quella coperta preziosa di lana e cachemire serva a tenere al caldo il cocker adottato qualche anno fa ha generato la polemica. Molti fan hanno giudicato quella foto un’ostentazione eccessiva del lusso, se non un vero e proprio ‘schiaffo alla miseria’, ma tanti altri hanno difeso David e Victoria ricordando le numerose opere benefiche sostenute dalla coppia.

La famiglia Beckham ha adottato il cocker spaniel 4 anni fa e, ormai, anche lui è diventato una vera e propria celebrity, tanto da vantare un proprio account Instagram di oltre 70.000 follower. David e Victoria hanno inoltre assunto Barry Karacostas, un addestratore di livello che si prende cura di Olive al costo di 30 sterline l'ora, facendolo scorrazzare in un parco immenso