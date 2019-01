Neve, freddo e gelo! Previsioni Meteo 16/19 Gennaio, allerta maltempo

Secondo le ultime proiezioni de ilstanno per arrivare, tra oggi e domani le correnti d’aria sull’Italia, piegheranno da quadranti sud occidentali per effetto di un vortice di bassa pressione che andrà a formarsi su tutta la Penisola. Il tempo peggiorerà ed inevitabilmente anche le temperature saranno influenzate da questo imminente cambio della circolazione generale. Fragenerale aumento delle temperature ale su gran parte delmentre alresteranno pressoché stazionari a parte qualche aumento notturno dovuto ad un graduale aumento della nuvolosità che contribuirà a contenere il raffreddamento notturno.

Ma domani sarà una giornata nuvolosa su gran parte del Nord-Italia, sull’area centrale tirrenica e anche sulla Sicilia. Previste piogge sparse e rovesci anche temporaleschi fra la Liguria di Levante, la Toscana e fino al Lazio. Allerta maltempo per il ritorno della neve sull’arco alpino, intorno ai 700/800 metri, in particolare sulle Alpi di Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. Deboli nevicate interesseranno anche l’Appennino ligure e tosco-emiliano, ma a quote decisamente più alte.

Fra venerdì sera e sabato 19 gennaio il centro sud resterà interessato da correnti relativamente miti ed umide. Mentre il nord comincerà a fare i conti nuovamente con aria più fredda richiamata dallo stesso vortice di bassa pressione che stazionerà sull’Italia. Un ‘Italia divisa in due con gelo clima invernale al nord, dove si avrà un calo termico in media di 4-5°C, temperature decisamente più al sud e su gran parte del centro dove il termometro sarà influenzato da venti sud occidentali.

Le piogge si estenderanno ancora una volta al Centro, specie sull’area tirrenica, dove potrebbe verificarsi anche qualche temporale. Un peggioramento è atteso anche verso la fine della settimana su Campania e Calabria. Previste inoltre nevicate sull’Appennino centro-settentrionale intorno ai 1000/1200 metri.