Sempre la stessa magia! Fabrizio Corona ama ancora Belen Rodriguez

Fabrizio Corona continua a parlare die anzi alla sua storica ex dedica una dichiarazione d’amore shock dalle pagine dell’autobiografia ‘’ e dalle pagine del.L’ex re dei paparazzi confessa di provare ancora dei sentimenti per la showgirl argentina: “”. L’argentina però non ha ancora risposto a queste lusinghe e anzi, tra lepiù recenti ha postato una foto che la vede insieme a

Fabrizio Corona racconta di aver capito quanto importante fosse Belen per lui quando, dopo aver ricevuto una brutta notizia riguardante suo figlio Carlos, la prima persona con cui ha voluto parlare è stata la Rodriguez . “Il 21 maggio vengo chiamato dagli psichiatri che seguono mio figlio Carlos. Mi dicono che non è un bambino come gli altri […] mi danno una brutta notizia che non posso rivelare” scrive Corona nel libro. “Piango, sto male, come se mi fosse crollato il mondo addosso. Istintivamente compongo il numero di Belen, perché il mio istinto e il mio cuore deragliano verso casa Rodriguez. Mi risponde subito e le basta un attimo per intuire che ho problemi. Quando mi accoglie a casa sua l’abbraccio e inizio a piangere. Ed è come se non ci fossimo mai allontanati”.