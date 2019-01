Anticipazioni C'è posta per te : ospiti Al Bano e Romina, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli

Sabato 19 gennaio in prima serata sui Canale 5 va in onda il secondo appuntamento con il people show di Maria De Filippi "". Ospiti della puntatae i giocatori della Juventus. Nella seconda puntata di C'è Posta per te una storia si preannuncia già dal forte impatto emotivo. Una ragazza chiamerà infatti in studio la sua famiglia, che non accetta il suo matrimonio con un'altra donna. Qui una piccola anticipazione video della puntata di sabato. La clip è stata pubblicata sui profili social del programma.

L’esordio di sabato scorso di C’è Posta per te è stato il migliore dal 2002: con uno share del 29.84% pari a 5 milioni 842 mila telespettatori Maria De Filippi e il suo people show hanno conquistato il pubblico del 12 gennaio, ci aspettiamo dunque una puntata altrettanto intensa per il 19 gennaio e qualche anticipazione già circola in rete. Sulle pagine social del programma di Queen Mary, infatti, è stata postata una clip video che di certo toccherà il cuore di molte famiglie: al centro una ragazza innamorata di un’altra ragazza che chiede in lacrime ai genitori e al fratello di accettare la scelta di sposare una donna perché la rende felice.